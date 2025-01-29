Ayşe Barım’ın avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu, ünlü menajerin Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddialarına yanıt verdi. Bektaşoğlu, “Suçlamanın ismi büyük ama delil yok” diyerek, dosyada eksik delillerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Gezi dosyasındaki bir tapenin Ayşe Barım’ın lehine olduğunu belirtti. Tapede, Barım’ın bir sanatçıya “Kariyerinize zarar verir, yapmayın” şeklinde uyarılar yaptığı görülüyor. Bektaşoğlu, ayrıca Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinde yer almadığını vurguladı.

Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Barım, tutuklanmasının ardından verdiği ifadede, Gezi Parkı eylemlerine katılmadığını belirtti. Barım, “Gezi Parkı’na birkaç kez gittim ama kimseyi yönlendirmedim” dedi ve “Kimse benden destek talep etmedi” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Evimde kasetlerim var” gibi çıkan haberlerin iftira olduğunu belirtti.

Barım, sanatçılara hiçbir şekilde yönlendirme yapmadığını ve “Sanatçılarım bana gelip ‘Parka gidelim’ demedi” şeklinde ifade verdi. Barım, baskı ve psikolojik etki altına girmediğini de ekledi.

Tartışmalı tape ve hakkındaki iddialar

Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarıyla ilişkili olduğu iddiaları, sektördeki bazı sanatçılar tarafından da gündeme getirilmişti. Ancak Barım’ın avukatı, “Tapede, Barım’ın sanatçılara zarar vermemeleri için uyarıda bulunduğu” bilgisini paylaştı.