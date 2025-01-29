Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka modeli, küresel teknoloji piyasalarını derinden sarstı. Özellikle ABD merkezli teknoloji devleri bu gelişmeden ciddi şekilde olumsuz etkilenirken, Nvidia, hisse senetlerinde yüzde 17'lik bir düşüş yaşayarak 593 milyar dolarlık piyasa değerinden oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DeepSeek'in teknoloji devleri üzerindeki etkisini sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yeniden gündeme getirdi. Bayraktar, 12 Aralık 2024 tarihinde yaptığı ve teknoloji oligarklarını sert bir şekilde eleştirdiği konuşmasını, "DeepSeek'in yaşattığı kırılım" notuyla yeniden paylaştı.

"Bunlar hala ilkel bir yaklaşım"

Bayraktar, teknoloji devlerini Firavunlara benzeterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bayraktar'ın konuşmasında kullandığı ifadeler şu şekilde:

“Yapay zeka geliştirme şekli bana Firavunların büyük piramitleri inşa ettirmesi gibi geliyor. Yüz binlerce insanı çalıştırarak dev piramitler yaptılar. Bugün, çok büyük kaynaklarla yapay zeka geliştirenler de benzer şekilde büyük ve etkileyici sonuçlar üretmeye çalışıyorlar, ancak bunlar hala ilkel bir yaklaşım. Bu sistemlerin arkasında, sadece çok güçlü GPU’lar var.”

Yeni bir yolda ilerliyoruz: T3 AI ve Türkçe dil modeli

Bayraktar, bu dev teknolojilerin arkasındaki temel yaklaşımın eksik olduğunu vurgulayarak, Baykar olarak Türkçe'yi en iyi şekilde konuşacak bir yapay zeka geliştirdiklerini ve bu yolda ilerlemeye devam ettiklerini belirtti. “GPU gücünüz yoksa daha akıllı davranmalısınız. Bizler, Türkçe özelinde farklılaşan bir yapay zeka modeli geliştirmeye devam ediyoruz,” diyerek açıklamalarını tamamladı.