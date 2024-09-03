Söke, Aydın'da bulunan Azap Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje kapsamında 250 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Bu proje, su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğini artırmayı ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sazan balıkları göldeki ekosistemi canlandıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü bu kapsamlı balıklandırma çalışmaları, Türkiye genelinde birçok göl ve barajda devam ediyor. Azap Gölü’ne bırakılan 250 bin yavru sazan balığı, göldeki ekosistem dengesini sağlamak ve balık popülasyonunu sürdürülebilir hale getirmek amacıyla doğaya kazandırıldı. Proje kapsamında yapılan bu balıklandırma çalışmaları, balıkların doğal ortamlarında büyüyüp üreyerek gölde kalıcı bir ekosistem oluşturmasını hedefliyor.

Ekonomik destek ve sürdürülebilirlik

Bırakılan yavru sazan balıklarının, göldeki ekosisteme olumlu katkı sağlaması ve balık popülasyonunun artması bekleniyor. Bu tür projelerin, balıkçılık faaliyetleriyle geçimini sağlayan yerel halk için önemli bir ekonomik destek oluşturması öngörülüyor. Uzun vadede, balıkçılıkla ilgili sürdürülebilir bir modelin geliştirilmesi ve göldeki biyolojik çeşitliliğin artırılması sağlanacak.