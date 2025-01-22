Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, 5.3 büyüklüğünde bir sarsıntıyla sallandı. Gece saat 23.38'de gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak belirtirken, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı. Uzmanlar, depremi tetiklenmiş bir sarsıntı olarak değerlendirirken, bölge halkı için deprem fırtınası uyarısında bulundu.

Depremin kaynağı ve potansiyel riskler

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Edremit Körfezi'ndeki fay hatlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Sözbilir, Edremit Fayı'nın hareket hızının düşük olduğunu ancak fayın kesişim noktasında sık sık küçük depremlerle karşılaşıldığını ifade etti. Bu bölgenin özellikle Edremit, Behramkale ve Tuzla faylarının kesişim noktasında bulunması nedeniyle zaman zaman deprem fırtınalarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tarihten büyük depremler: 1944 ve 2017

Sözbilir, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, o dönemde 73 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2.200'ün üzerinde binanın zarar gördüğünü belirtti. Ayrıca, 2017 yılında Ayvacık’ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremleri de hatırlatarak, bölgedeki fay hatlarının tekrardan aktif hale gelmesi durumunda benzer bir deprem fırtınasının yaşanabileceği konusunda uyardı. Bu depremler, birçok köy evinin hasar görmesine yol açmıştı.

Bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, bu tür fayların üzerinde geçmişte de deprem fırtınalarının yaşandığını ifade etti. Uzmanlar, depremin ardından artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, bölge halkının dikkatli olmalarını ve binalarında yapısal hasar kontrolü yaptırmalarını önerdi.