Spor turizminin Ege’deki en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü koşulacak maraton, Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir spor şöleni sunacak.

Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

Organizasyonun ana sponsoru Setur Marinas ev sahipliğinde Ayvalık Divan’da düzenlenen basın toplantısında, etkinlik detayları paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından 24 farklı ülkeden 1300 sporcunun katılacağı maratonda, yarı maratonun yanı sıra 10K ve 5K koşuları da yapılacak.

Katılımcılar, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın tarihi sokakları ve eşsiz deniz manzarası eşliğinde yarışarak hem spor yapmanın hem de bölgenin kültürel mirasını keşfetmenin keyfini yaşayacak.

Ayvalık’ın Tanıtımına Büyük Katkı

Organizasyon komitesi, Ayvalık Yarı Maratonu’nun yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Ayvalık turizmine büyük katkı sağlayan bir tanıtım projesi olduğunu vurguladı. Maraton sayesinde bölgenin otelleri, restoranları ve turizm işletmelerinde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Ayvalık, maraton boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Ege’nin spor turizmi merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atacak.

Spor ve Eğlence Bir Arada

Yarı maraton parkurunun yanı sıra, 10 kilometre ve 5 kilometrelik halk koşularıyla her yaştan sporcunun katılımına olanak sağlanacak. Etkinlik kapsamında sporculara yönelik çeşitli sosyal etkinlikler, konserler ve bölgenin yerel lezzetlerini tanıtacak programlar da gerçekleştirilecek.

Ayvalık Yarı Maratonu, 13 Eylül sabahı start alacak ve gün boyu sürecek spor coşkusuyla kenti bir kez daha hareketlendirecek.