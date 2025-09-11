Türk doğal taşlarına “Doğal Taşın Geleceği” temasıyla değer katan ve ödül kazanan tasarımcılar, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde düzenleceği “Doğal Taş Gala Gecesi”nde açıklanacak.

“Doğal Taş Gala Gecesi” aynı zamanda EMİB’in 2024 yılında 7 farklı kategoride en çok doğal taş ihracatı gerçekleştiren üyelerinin onurlandırılacağı “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne de ev sahipliği yapacak.

“Antik Kentlerden Günümüze Taşın Hikâyesi” Denizli Mimarlar Odası’nda

13 Eylül Cumartesi günü 14:00–15:30 saatleri arasında Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nde, “Antik Kentlerden Günümüze Taşın Hikâyesi” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşinin moderatörlüğünü Sezgin Marble Kurucu Ortağı Reyhan Sezgin yaparken, TH İdil Mimarlık Ofisi’nden Mimar Aslı Özbay, ZOOM TPU Kurucu Ortağı İç Mimar Atilla Kuzu, Hiza Architects Kurucusu Mimar Bünyamin Atan, M+D Kurucu Ortağı Mimar Metin Kılıç, Vanguardis Kurucu Ortağı Endüstriyel Tasarımcı Özlem Yalım konuşmacı olarak katılacaklar.

“Doğal Taş Gala Gecesi”nde bir yıllık aranın ardından Türk doğal taş sektörü üreticileri, ihracatçıları, mimarlar ve tasarımcıları buluşturacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, sektörde büyük bir sinerjiyi ortaya çıkardıklarının altını çizdi.

AMORF V. Kez düzenleniyor

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı 650 renk ve 150 çeşide sahip Türk doğal taşlarının uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması amacıyla düzenlediklerini paylaşan Alimoğlu, “AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmasını, bu yıl beşinci kez gerçekleştiriyoruz. Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Yarışma aynı zamanda tasarımcı ve mimarlara Türk doğal taşlarını tanıtarak günlük yaşamda kullanımını yaygınlaştırmayı, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına destek olmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı düzenlerken Ticaret Bakanlığı’nın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteğini aldıklarının altını çizen Alimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; “Yarışmamızı doğal taşlarımızın en güzel sergilendiği antik kentlerimizde düzenlememize imkan sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sponsorluklarıyla gücümüze güç katan Gümüş Sponsorumuz Halkbank’a Bronz Sponsorlarımız Rıfat Özdilek, Mehmet Hikmet Çelikkol, İlker Kömürcüoğlu, Olcay Arslan, Şuayp Demirel ve Selahattin Çınar’a, üretim desteğiyle katkı sağlayan firmalarımız; Alimoğlu Marble, Alimoğlu Mermer Granit, Çelikkol Marble ve Sezgin Marble’a destek veren tüm kurumlara ve iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz.”