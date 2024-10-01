Uluslararası Rotary 2420. Bölge ve Türkiye-Kuzey Makedonya ICC Komitesi tarafından düzenlenen 4. Balkan Mimarlık Öğrencileri Çalıştayı, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Çalıştay, Ayvalık’ın tarihi yel değirmenlerine yeni işlevler kazandırma amacıyla düzenlendi.

Bu önemli etkinlik, Ayvalık Belediyesi’nin katkıları ve Şişli Rotary Kulübü’nün organizasyonu ile yapıldı. Ayrıca 1912. Bölge Üsküp Kamenmost, 2482. Bölge Kırcaali, 2420. Bölge Beyoğlu ve 2430. Bölge Kastamonu 10 Aralık Rotary Kulüpleri ile özel sektör firmalarından Fibrobeton A.Ş., Gemaş A.Ş., Formplast A.Ş. gibi önemli destekçiler de katkı sundu. Türkiye, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan 9 mimarlık öğrencisi ve 3 danışman mimarın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Ayvalık’ın kültürel dokusuna zarar vermeden modern tasarım fikirleri üretildi.

Yel değirmenlerine yeni işlevler kazandırmak

Çalıştayın ana hedefi, Ayvalık’ın tarihi yel değirmenleri çevresinde bulunan alanlara yeni işlevler kazandırmaktı. Yetkililer bu projeyle, kent parkı, uçurtma festivalleri alanı, kültür-sanat birimleri, müze, çocuk sanat alanları ve sürdürülebilir enerji tesisleri gibi yaratıcı fikirler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, müzik ve tiyatro gösterilerinin izlenebileceği açık alanlar da projelerin odak noktalarından biri oldu.

Mimarlık öğrencileri ve üretilen tasarımlar

Çalıştaya katılan mimarlık öğrencileri, Ayvalık’a gelmeden önce bölgenin tarihi, dokusu ve sosyal yapısı hakkında gerekli dokümanları inceledi. Ardından, yerinde yaptıkları gözlemlerle bölgeyi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Üç farklı proje konsepti üzerinde çalışan öğrenciler, Ayvalık’ın sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek tasarımlar geliştirdi ve bu fikirleri ölçekli projeler halinde sunuma hazırladı.

Çalıştayın sonucunda geliştirilen tüm tasarımlar, Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde sergilenerek Ayvalık Belediyesi yetkililerine ve halka sunuldu. Sergi, Cihat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Sınıfı öğrencilerinin verdiği mini konserle renklendi.

Rotary'nin misyonu ve ICC komiteleri

Rotary, farklı coğrafyalardan iş insanlarını bir araya getirerek toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya genelinde 36.800 kulüp ve 1.2 milyon üyesi bulunan Rotary, başta anne ve çocuk sağlığı, çevre korunması, toplumsal kalkınma ve hastalıkların önlenmesi gibi 7 ana odak noktasında projeler yürütmektedir.

Uluslararası Rotary Komiteleri (ICC) ise ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren bir platformdur. Türkiye-Kuzey Makedonya ICC Komitesi de bu çalıştay gibi projelerle, iki ülke arasındaki kültürel ve profesyonel bağları kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir.