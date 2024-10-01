TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan Karşıyaka, 4 maçta namağlup 10 puanla zirve ortağı olurken, kalesinde hiç gol görmemesiyle dikkat çekti. İzmir temsilcisi, bu hafta oynayacağı Bornova 1877 derbisinde de gol yemezse, 48 yıl sonra ilk 5 hafta boyunca kalesini gole kapatmış olacak ve 1976 yılındaki rekorunu egale edecek.

Rekor egale edilmeye çalışılacak

Karşıyaka, 1976-77 sezonunda 3. Lig'de 5 hafta boyunca gol yememiş ve o dönemdeki savunma başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Bu hafta lider Bornova 1877'yi mağlup ederse, yeşil-kırmızılı ekip hem liderlik koltuğunu devralacak hem de tarihi bir başarıya imza atacak.

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Karşıyaka'nın defans hattı kaleci Hakan Canbazoğlu, stoperler Abdülkadir ve İsmail, sağ bek Cenk Ahmet ve sol bek Ferdi ile büyük bir uyum yakaladı. Bu performans, taraftarların da takdirini kazandı.

Işıklandırma sorunu sonucunda maç saati 16'ya alındı

Karşıyaka, iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, ışıklandırma sistemindeki UPS arızası nedeniyle gündüz saatlerinde rakiplerini ağırlamaya devam ediyor. Bornova 1877 ile oynanacak İzmir derbisi de 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Maçın saati, ışıklandırma sorunu nedeniyle 19.00'dan 16.00'ya çekildi.

Karşıyaka taraftarları, biletlerini maraton tribün için 125 TL, numaralı alt tribün için 250 TL, VIP A ve C tribünleri için 600 TL, VIP B için ise 1000 TL’den satın alabilecekler.