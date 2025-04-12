Efes Selçuk Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri arasında yer alan Meryem Ana Evi’nin bulunduğu alanın kamulaştırılmasına ilişkin gündem maddesi Cumhur İttifakı’nın ret oylarına karşın oy çokluğu ile meclisten geçti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bizim amacımız Efes Selçuk’a ait olan bir alanı hukuki bir altlığa dayanarak koruyup kollamak, sahip çıkmak ve kendi mücavir sınırlarımızın içerisinde olan yerde şimdiye kadar neden atılmadığını düşündüğümüz bir adımı atmaktır” dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl binlerce misafirin ziyaret ettiği Meryem Ana Evi’nin bulunduğu alan üzerinde Efes Selçuk Belediyesi’nin koruma, kollama ve geliştirme tasarrufuna olanak sağlayan maddeye karşı Cumhur İttifakı’nın ret oyu kullanmasına karşın Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri tepki gösterdi.

2015 yılında Çukuriçihöyük’ün kamulaştırma kararının meclise geldiğini belirten Başkan Sengel; “Selçuk Belediyesi tarafından Çukuriçihöyük’ü kamulaştırma adına meclise getirmiş, oy birliği ile kabul edilmiş daha sonrasında da kurula gerekli sorular sorulmuştur. Meclise gelen bu kamulaştırmanın hukuki dayanağı olduğu gibi alanın korunması açısından da gerçekleşmesi elzemdir. Her zaman her yerde söylediğim gibi yerel yönetimler etkin oldukları alanda kültür varlıklarının en önemli koruyucusu olup görevi bu koruyuculuğun bir adım ötesinde kültür varlıklarının gelişmesine olanak sağlamaktır” dedi.

"Oy birliği ile karar alacağımızı düşündük"

Cumhur İttifakı tarafından kamulaştırma verilen ret kararının Efes Selçuk’un menfaatlerini hiçe saymak anlamına geldiğini belirten Başkan Sengel; “Yasal altlığı olan, hiçbir yasal engeli olmayan, Efes Selçuk’a tekrardan geri dönmesi gerektiğini düşündüğümüz, bu anlamda da çok kıymetli olduğunu da hepimizin çok iyi bildiği ancak tavrımızı da net olarak ifade edebileceğimiz, oy birliğiyle mecliste karar alabileceğimizi düşündüğümüz noktadayız. Hepimizin gerçekten Meryem Ana Evi bizimdir görüşünde Meryem Ana Evi ile ilgili görüşlerinin bir olduğunu düşünüyordum. Gerekçe ve ifade edilenlerle anlatmaya çalıştığımız yıllardan beri hepimizin halkla birlikte Meryem Ana Evi önemlidir dediği birlikte "Hayır, biz uluslararası kriz çıkmasın noktasındayız denmesinin Efes Selçuk batsın demekle bir olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"Muhalefet partisindeki arkadaşlarımız farkında değiller"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Nuri Caferoğlu; Meryem Ana Evi'nin Selçuk Belediyesi sınırları içerisinde olduğunu belirterek; “Efes Selçuk Belediyesi kendi sınırları içerisinde kalan bir yer ile ilgili belediye meclisi olarak karar alınmadıkça hiçbir işlem yapılamaz. Öncelikle belediye sınırlarımız içerisinde kalan bu yerle ilgili Efes Selçuk Belediyesi her zaman gerekli özeni göstermiştir. Amacımız çok daha iyi bir şekilde bakılmasının devam ettirilmesi ile ilgilidir. Muhalefet partisindeki arkadaşlarımız Selçuk Belediye bütçesinden giden rakamların herhalde farkında değil” dedi.

"Samimi değilmişsiniz"

Meryem Ana Evi’nin kamulaştırılmasıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Canıtez; “Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınması ile ilgili bütün belediye emekçileri toplandığı zaman Cumhur İttifakı Grubu bize ellerinden gelen imkanlarını kullanacaklarını söylemişlerdi. Şimdi ellerinden gelen bir şey varken neden şerh koyuyorsunuz. Demek ki o zaman samimi değilmişsiniz” dedi.

"Koydukları şerh son derece popülist"

Meryem Ana Evi’nin bir kültür varlığı olduğunu belirten Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Erhan Güzel; “Belediyemiz bu kültür varlığına bakabilmek aynı zamanda özel mülkiyet alanı içerisinde bulunan bir yeri ziyaret etmek isteyen varsa özel mülkiyetin getirdiği haklarla, burada gerekirse ücret talep ederek bu girişi sağlama hakkında sahiptir. 11. ayda bizi tahliye etme gerekçeleri burada bir planın olmamasıydı. Dolayısıyla da aynı tahliye gerekçesi bir planın olmamasına rağmen doğa parkına giriş dışında uluslararası anlaşmalarla delen hatta ibadethane olduğunu söyledikleri yere Tarım ve Orman Bakanlığı almaktadır. Burada meclisimize gelen yaklaşımla ilgili popülist bir yaklaşım yoktur. Olsa olsa Cumhur İttifakı üyesi arkadaşlarımın koydukları şerh son derece popülisttir” dedi.