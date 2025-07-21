Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2021 yılında doğurduğu bebeğini siyah poşete koyarak boş araziye bırakan Esra Armağan’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bursa Adli Tıp raporunda bebeğin darp sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.



Olay 2021'de Ortaya Çıktı

Ayvalık İlkkurşun Tepesi’nde 12 Mart 2021’de taşlık bir alanda yürüyen bir vatandaş, siyah poşet içinde bir bebek cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeğin erkek olduğunu ve doğduğu gün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamera Görüntüleri Anneyi Ele Verdi

Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, siyah poşeti bırakan kişinin anne Esra Armağan olduğu tespit edildi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre mesafede bulunan bir iş yerinin kamerası, Armağan’ın gece saatlerinde elinde poşetle bölgeye geldiğini gösterdi.

Adli Tıp: “Bebeğin Yaşama Kabiliyeti Vardı”

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, bebeğin normal doğuma yakın zamanda dünyaya geldiği ve yaşama kabiliyetine sahip olduğu kaydedildi. Raporda, bebeğin başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması ve iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

“Hastaneye Gitmek Aklıma Gelmedi”

Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Esra Armağan, olay günü evinin banyosunda doğum yaptığını ve bilincinin kapalı olduğunu savundu. Savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Banyoda doğum yaptım. Bebeği elimle çekmedim, yere düştü. Nefes almadığını görünce hırkama sarıp evin yakınındaki araziye bıraktım. Hastaneye gitmek aklıma gelmedi.”

Armağan, hamileliğinden sadece birlikte olduğu Mehmet Yurtgül ve ailesinin haberdar olduğunu, başka kimseye söylemediğini ifade etti.

Yargıtay Cezayı Onadı

Esra Armağan’a “kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, temyiz başvurusu sonrası Yargıtay tarafından onandı. Karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.