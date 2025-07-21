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Adliyeye sevk edilen 3 firari, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise jandarma ekiplerince devam ettiriliyor.

Yakalanan şahıslardan G.A.’nın “kasten yaralama” suçundan 10 yıl 8 ay, M.H.K.’nın “kanuna muhalefet” suçundan 6 yıl 3 ay, F.K.’nın ise “yağma” suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir süredir aranan 3 firari hükümlü, Avcılar Mahallesi Fener mevkisinde bulunan bir sahilde eğlenirken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, yaklaşık bir ay önce Burhaniye Açık Cezaevi’nden firar ettikleri öğrenildi.

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