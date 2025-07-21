Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir süredir aranan 3 firari hükümlü, Avcılar Mahallesi Fener mevkisinde bulunan bir sahilde eğlenirken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, yaklaşık bir ay önce Burhaniye Açık Cezaevi’nden firar ettikleri öğrenildi.
Jandarma ekipleri sahilde operasyon düzenledi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin sahilde eğlendiği yönünde gelen ihbar üzerine operasyon başlattı. Düzenlenen baskında kaçan 3 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslardan G.A.’nın “kasten yaralama” suçundan 10 yıl 8 ay, M.H.K.’nın “kanuna muhalefet” suçundan 6 yıl 3 ay, F.K.’nın ise “yağma” suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Firariler tekrar cezaevine gönderildi
Adliyeye sevk edilen 3 firari, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise jandarma ekiplerince devam ettiriliyor.