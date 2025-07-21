Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kente özgü lezzetlerin korunması ve geleneksel tatların kalite standardına uygun şekilde sunulması amacıyla önemli bir denetim çalışması yapıldı. Coğrafi işaret tesciline sahip “Ayvalık Lor Tatlısı” için üretim ve satış noktalarında kontroller gerçekleştirildi.

Üretim ve satış noktaları denetlendi

Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen denetim çalışmalarına, Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası da destek verdi. İlçede “Coğrafi İşaret” belgesine sahip olan Ayvalık Lor Tatlısı’nın, belirlenen kriterlere uygun şekilde üretilip üretilmediği, doğru koşullarda satışa sunulup sunulmadığı titizlikle incelendi.

Amaç: Geleneksel lezzetin korunması

Denetimlerin temel amacının, Ayvalık’ın yerel ve tescilli değerlerini korumak, tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürün sunmak olduğu vurgulandı. Ayvalık Belediyesi yetkilileri, geleneksel ürünlerin ticari başarı elde etmesinin yanı sıra, kültürel mirasın bir parçası olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

Coğrafi işaretli ürünlere destek sürecek

Ayvalık Lor Tatlısı, kente özgü tatlılar arasında yer almakla birlikte, coğrafi işaret tesciliyle hem ulusal hem de uluslararası alanda koruma altına alınmış durumda. Denetimlerle birlikte hem üreticilere rehberlik edilmesi hem de tüketici güveninin artırılması hedefleniyor.

Ayvalık Belediyesi, yerel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini belirtti. Denetimlerin ilerleyen dönemde zeytin, zeytinyağı ve diğer yerel ürünleri de kapsayacak şekilde genişletileceği öğrenildi.