Ayvalık’ta “Çöpler Bizim Değil Ama Ayvalık Bizim” Etkinliği

Ayvalık Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nü Cunda Adası’nda geniş katılımlı bir etkinlikle kutlayacak. “Çöpler Bizim Değil Ama Ayvalık Bizim” sloganıyla başlatılan bu organizasyon, çevre temizliği bilincini artırmayı hedefliyor. Etkinlikte Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tabiat Platformu, dernekler, muhtarlar ve gönüllüler birlikte çalışacak.

Dünya Temizlik Günü’ne büyük destek

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temizlik konusunda hassas olduklarını belirterek, tüm çevre dostlarını bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet etti. Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak çevremizi korumak ve temiz tutmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre bilincini yerleştirmek için bu organizasyonlar büyük önem taşıyor” dedi.

Etkinlik programı

Etkinlik, 20 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Cunda Adası’ndaki Güneş Saati’nde başlayacak. Sabah erken saatlerde dalış ekipleri deniz temizliğine öncülük ederken, karada da gönüllüler sahil boyunca temizlik yapacak. Ayvalık Meydan Durakları’ndan etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 10.00’da araç kaldırılacak. Gönüllülere temizlik malzemeleri etkinlik alanında dağıtılacak.

Çöpler geri dönüşüme

Toplanan atıklar, Cunda Mahalleevi Geri Dönüşüm Atölyesi'ne teslim edilecek. Saat 12.00'de Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde “Ayvalık Atık Yönetim Programı Birinci Etabı” kamuoyuna sunulacak. Program çerçevesinde katılımcılara çay, kahve ve kumanya ikram edilecek.