Ayvalık Belediyesi bünyesindeki S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Altınova’da 15 dönümlük tarlaya çilek fideleri dikerek yeni bir üretim hamlesi başlattı. Hasadı yaz sezonunda yapılacak olan çilekler, Ayvalıklı kadınların ellerinde reçele dönüşecek.

Altınova’da 15 dönümlük tarlaya çilek fidesi

Kooperatif tarafından Altınova’da belirlenen 15 dönümlük üretim alanına üç farklı türden çilek fideleri dikildi. Bölgenin iklim koşullarına uygun olarak seçilen fidelerin ilk hasadı yaz sezonunda yapılacak.

Kadınlar üretiyor: Küçükköy Üretim Mutfağı

Toplanan çilekler, Ayvalıklı kadınların çalıştığı Küçükköy Üretim Mutfağı’na taşınarak burada geleneksel yöntemlerle reçel haline getirilecek. Bu üretim modeli, hem yerel istihdamı destekliyor hem de kadın emeğini ekonomik değere dönüştürüyor.

Yerel ürünler tüketiciyle buluşuyor

Kooperatif yalnızca Ayvalık’ta değil, çevre ilçelerdeki kadın kooperatiflerine de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İki farklı satış noktasında faaliyet gösteren yapı, kardeş kooperatiflerin ürünlerine de raflarında yer veriyor.

Başkan Ergin: “Kadın emeğine dayalı kalkınma önceliğimiz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kooperatifin hayata geçirdiği projelerin hem sosyal hem de ekonomik açıdan değer taşıdığını belirterek, “Kadın emeğine dayalı kalkınma modelini öncelikli hedefimiz haline getirdik,” dedi.