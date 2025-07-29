Ayvalık Belediyesi saha çalışmalarına ağırlık veriyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin tarihi kent sokaklarında yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında belediyenin birim müdürleriyle birlikte saha incelemelerinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Başkan Ergin, hem vatandaşlarla hem de esnafla bir araya geldi. Görüşmelerde öneriler dinlendi, planlanan projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Altyapı ve zemin iyileştirmeleri planlandı

Saha incelemelerinde, sokakların tarihi dokusuna uygun şekilde altyapı düzenlemeleri, zemin iyileştirmeleri ve estetik dokunuşların yapılması değerlendirildi. Belediye yetkilileri, çalışmaların kent kimliğini koruyacak biçimde hayata geçirileceğini vurguladı. Özellikle yaz sezonuyla birlikte artan nüfus göz önüne alınarak projelerin hızlandırıldığı belirtildi.

Başkan Ergin: “Ayvalık için birlikte çalışıyoruz”

Başkan Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, “Her adımda daha yaşanabilir bir Ayvalık için birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalar sadece bugünü değil, geleceğimizi de ilgilendiriyor. Kentimizin tarihi mirasını koruyarak modernleşmesini sağlamak bizim öncelikli hedefimiz. Sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve süreç boyunca bizlere destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kent dokusu korunarak modernize edilecek

Ayvalık Belediyesi, sürdürülen yenileme ve koruma çalışmalarının kent sokaklarını hem işlevsel hem de estetik olarak daha yaşanabilir hale getirmesini amaçlıyor. Belediye yetkilileri, proje uygulama sürecinde vatandaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını belirtti.