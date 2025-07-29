Fenerbahçe kadroda revizyona gidiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu kapsamda orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Miha Zajc ile yollar resmen ayrıldı

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde İtalya'nın Empoli kulübünden 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Miha Zajc, sarı-lacivertli forma altında çeşitli dönemlerde görev aldı. Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Sloven futbolcunun kontratını sessiz sedasız sonlandırdı.

Kariyerine Dinamo Zagreb'de devam edecek

Fesih işleminin ardından Miha Zajc’ın yeni takımı da belli oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerine Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb’de devam edecek. Zajc, 2020 yılında Genoa’ya, 2024 yılında ise Toulouse’a kiralanmıştı.

Fenerbahçe kadrosunu yeniliyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin gibi yeni isimleri dahil etti. Takımdan ayrılan oyuncular arasında Miha Zajc’ın da yer almasıyla birlikte, sarı-lacivertliler yeni sezona daha dinamik bir kadroyla başlama hedefi doğrultusunda adımlar atmayı sürdürüyor.