UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Yunan temsilcisi PAOK karşısında kıyasıya mücadele ederken, 75. dakikada Yunus Akgün'ün attığı kritik golle skoru lehine çevirmeyi başardı. Bu gol, Kaan Ayhan’ın ortası ve Victor Osimhen’in etkili kafa asistiyle geldi.

Maçın kilit anı

Galatasaray ile PAOK arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, yüksek tempo ve mücadele dolu anlara sahne oldu. Maçın 75. dakikasında gelişen atakta Kaan Ayhan, sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Victor Osimhen, ceza sahasında yaptığı şık kafa pasıyla topu Yunus Akgün’le buluşturdu. Akgün’ün düzgün vuruşu, filelerle buluşarak Galatasaray’a yeniden üstünlük sağladı.

Yunus Akgün parlıyor

Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla dikkat çeken performansına bir yenisini ekledi. Özellikle hızlı hücumlarda ve son vuruşlardaki başarısı ile takımının skor yükünü hafifletiyor. Bu gol, onun UEFA Avrupa Ligi'nde de ne kadar önemli bir silah olduğunu bir kez daha gösterdi.

Galatasaray'ın Avrupa mücadelesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda PAOK karşısında aldığı bu avantajlı skorla önemli bir adım attı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa sahnesinde güçlü bir performans sergileyerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürüyor.