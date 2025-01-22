Az Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Roma, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puanla 14. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, deplasmandan 3 puan alarak gruptaki şansını devam ettirmek istiyor.

Az Alkmaar, Avrupa Ligi 'ndeki 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım, bu maçı kazanarak grup sıralamasındaki yerini yükseltmeyi hedefliyor.

Az Alkmaar ile Roma , 23 Ocak 2025'te Avrupa Ligi 'ndeki 7. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Az Alkmaar ev sahipliği yapacağı bu maçta 3 puanı hedeflerken, Roma deplasmanda galip gelmeye çalışacak. Maç saat 20.45’te başlayacak ve Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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