Az Alkmaar ile Roma, 23 Ocak 2025'te Avrupa Ligi'ndeki 7. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Az Alkmaar ev sahipliği yapacağı bu maçta 3 puanı hedeflerken, Roma deplasmanda galip gelmeye çalışacak. Maç saat 20.45’te başlayacak ve Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Az Alkmaar'ın durumu
Az Alkmaar, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım, bu maçı kazanarak grup sıralamasındaki yerini yükseltmeyi hedefliyor.
Roma'nın hedefi 3 puan
Roma, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puanla 14. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, deplasmandan 3 puan alarak gruptaki şansını devam ettirmek istiyor.
Az Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 23 Ocak 2025, Perşembe
- Saat: 20.45
- Kanal: Tabii Spor
- Stadyum: AFAS Stadion
- Hakem: I. Pelijto
- Yan Hakemler: S. Ibrisimbegovic, D. Belijo