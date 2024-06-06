Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir zaman kalırken, başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşüyor. Son günlerde Ali Koç'un yönetim kurulunda olacağı açıklanan Acun Ilıcalı'nın da tartışmaya dahil olmasıyla gerilim tırmanmaya devam etti. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayı aranmadan 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.

FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, önce Enver Aysever'in YouTube yayınında, daha sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmasında Ilıcalı'yı hedef aldı.

Acun Ilıcalı'nın TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında yaptığı açıklamalara cevap veren Aziz Yıldırım: "Acun kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun" şeklinde konuştu.

Daha sonrasında FETÖ bağlantılı kişilere pasaport ve oturma izni sağladığını iddia eden Yıldırım, "2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum," ifadelerini kullandı.

600 milyon euro borç

Acun Ilıcalı ise bu iddialara Ersin Düzen'in yayınladığı Sports Digitale'de cevap verdi. "Acun’a, Ali Koç’a iftira atabilirsin ama Fenerbahçe’ye atmayacaksın! Biz her zaman, ‘Aslolan Fenerbahçe’ deriz ama bir kişi hariç, Aziz Yıldırım. Seçime 5 gün kalmış, saçma sapan iftiralar atıyor. Beni bıraktı şimdi başkana yöneldi... Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok." açıklamalarında bulunan Ilıcalı, "600 milyon euro borç ve 75 milyon euro kadro değerinden, 300 milyon euro borç, 200 milyon euro kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz iyi anlamak lazım. Aziz Yıldırım'ın kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu, bu bir gerçek." dedi.

Yıldırım'dan Adnan Oktar açıklaması

Adnan Oktar'a 2018 yılında yapılan operasyon sonucu arşivine ulaşılmıştı. Bu arşiv içerisinde Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. 2023 yılında Enver Aysever'in programına konuk olan Ilıcalı, fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu. "19 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem. Manevi açıdan yakın hissettiği dostlarımla bir dönem görüşmüşlüğüm oldu. 35 sene önce. 1 buçuk 2 yıl. Sonra bulunduğum ortamı beğenmeyerek ayrıldım."

Fakat Aziz Yıldırım Enver Aysever'in Youtube programında yeni iddialarda bulundu. Yıldırım,"Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum 3 bin 500 sayfalık polis fezlekesini okudum. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor. " açıklamasında bulunarak tartışmayı tekrardan alevlendirdi.

Ilıcalı ise Adnan Oktar iddialarına "Benim tek amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Şimdi 'Adnan Oktarcı' oldum. Başkan olmak için birilerini karalamaya çalışmak yakışmıyor. 35 sene önceki mevzu. Ayıptır." şeklinde karşılık verdi.

Aziz Yıldırım - Acun Ilıcalı polemiği nasıl başladı?

Ali Koç'un yönetim kurulunda Acun Ilıcalı'yı açıklamasıyla üçlü arasındaki gerilim artmış, Jose Mourinho olayıyla da doruğa tırmanmıştı. Aziz Yıldırım döneminde Acun Ilıcalı, Show Tv'deki programlarında takımı ağırladığını söylerken, "Ben, Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell'e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell için kullandım." açıklamalarında bulundu.

"Acun, Aziz Yıldırım başkanken çok iyi, başkan değişiyor çok kötü. Benim amacım Fenerbahçe'ye hep destek olmak. Aşığım bu renklere. Ali Koç başkan oldu, ilk işi beni çağırdı 'bir gün kanalını açıp yardım kampanyası yapabilir misin' dedi. Ben de 'bir gün değil üç gün açacağım' dedim. Üç gün boyunca 20 milyon euro para topladım. Kanalımı Fenerbahçe için kullandırmışım. Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışan biriyim. Kendi kendine beni karalamaya çalışıyor. Ben sokakta yürüyemiyorum ilgiden, sevgiden. Üzücü bir durum."

Fenerbahçe başkanlık seçimi gerçekleşene kadar bu polemiğin bitmeyeceği düşünülüyor.