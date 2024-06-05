Ali Koç’un yönetiminde olacağı açıklanan Acun Ilıcalı sports digitale'den Ersin Düzen'e açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamalardan ise satır başları şu şekilde:

“Başkanımızın yeni dönem hakkındaki planları beni çok heyecanlandırdı. Ben operasyon adamıyım. Başkanımız da, ‘Seni operasyonlarda kullanmak istiyorum.’ dedi. Fenerbahçe benim damarlarıma işlemiş. Önceliğim tabii ki Fenerbahçe olacak. Bu bir tutku, bunu anlatamam… Başkanımızla birbirimizi tamamlıyoruz. İki farklı insanız. Çok ciddi farklarımız var ve en büyük avantajımız bu olacak. Birleştiğimiz tek nokta Fenerbahçe’nin çıkarları. Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe, 621 milyon euro borçtaydı. Stadyum geliri önden alınmıştı. Bu borcun faizi de var. Koca bir enkaz Ali Koç’un üstüne kaldı. Son iki senedir ivmeyi görüyorsun… Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu… Bu bir gerçek! 600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım. Ali Koç’un ilk dönemindeki teknik direktör seçimlerinde bazı hatalar oldu. 2 veya 3 teknik direktör seçiminde bence hata vardı. Aziz Yıldırım’ı anlayamıyorum. Ne zaman başkan değişti, Aziz Yıldırım bana düşman oldu. Aziz Yıldırım varken de kulübe yardım ediyordum. 5-6 güne kadar benle hiçbir problemi yokken şimdi akla hayale sığmayacak iftiralarda bulunmaya başladı. Hiç mi vicdanın yok? Aziz Yıldırım, Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok. Acun’a, Ali Koç’a iftira atabilirsin ama Fenerbahçe’ye atmayacaksın! İrfan Can’la ilgili bir iftirası var. Biz her zaman, ‘Aslolan Fenerbahçe.’ deriz ama bir kişi hariç Aziz Yıldırım…

Şok iddia

Acun Ilıcalı:” Jose Mourinho, ‘Aziz Yıldırım’ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.”dedi.

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