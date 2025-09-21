Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Levent Barış Erturhan (55), kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Bilal Erturhan (85) ile 3 gün boyunca aynı evde kaldı. Ne yapacağını bilemeyen oğlu, ablasını beklediği sırada babasının cansız bedeniyle birlikte yaşadı.

Kepez ilçesinin Yükseliş Mahallesi'nde yaşayan Bilal Erturhan, 18 Eylül'de iddiaya göre kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Levent Barış Erturhan, babasının ölümüne şahit olduktan sonra ne yapacağını bilemedi. Hafta sonu Antalya'ya gelecek olan ablasını beklemeye karar verdi ve babasını cansız bedeniyle üç gün boyunca evde yalnız bıraktı.

Ablası evde buldu

Levent Barış Erturhan'ın beklediği ablası, bugün evde geldiğinde babasını kanepede hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen ihbarda bulunarak durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Bilal Erturhan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekibi, yaptığı çalışmaların ardından Bilal Erturhan’ın cenazesini aldı ve Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Cenazede, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

Polise, babasının ölümünden sonra şok geçirdiğini ve bu süreçte ne yapacağını bilemediğini belirten Levent Barış Erturhan, ablasının Antalya'ya gelmesini beklediğini söyledi. Babasının cenazesi alındıktan sonra, evin önünde dua ettiği anlar kameraya yansıdı.