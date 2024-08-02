İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-4' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne yönelik 99 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-4’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.