Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Nihal Candan’ın, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada, Alisya Bahar Candan’a 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek olarak bilinen Nihal Candan’a ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu

Duruşmaya tutuklu sanık Alisya Bahar Candan, tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bazı sanıklar katıldı. Duruşma öncesinde gazetecilerle karşılaşan Nihal Candan, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.