Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından, cenazesinin Türkiye'ye nakli otopsi raporu nedeniyle gecikmişti. Ancak, "şüpheli ölüm" bulgusuna rastlanmadığına dair otopsi raporu tamamlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami’den Türkiye’ye getirilmesi için şimdi sadece bazı prosedürel işlemlerin sonuçlanması bekleniyor.

Otopsi Raporu Şüpheli Ölüm Olmadığını Ortaya Koydu

Geçirdiği trafik kazası ve sonrasında KOAH rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Ahu Tuğba, 1 Eylül’de yaşamını yitirmişti. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını sürdüren oyuncunun cenazesi, ABD'deki yasal prosedürler nedeniyle henüz Türkiye'ye nakledilememişti. Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni, otopsi raporu çıkana kadar "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmişti. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda şüpheli bir durum olmadığı ortaya çıktı.

Miami Adli Tıp Müdürünün Tatili Gecikmeye Neden Oldu

Ahu Tuğba’nın otopsi raporunun tamamlanmasına rağmen cenazesinin Türkiye’ye nakli, Miami’deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde olması nedeniyle gecikti. Müdürün izinden dönerek otopsi raporunu imzalaması gerekiyor. İmzalanmayan rapor resmiyet kazanmadan, cenaze işlemleri başlatılamıyor. Türkiye Miami Başkonsolosluğu ise gerekli nakil işlemlerini, raporun imzalanmasının ardından başlatacak.

Cenaze Çelik Tabutla Nakledilecek

Cenazenin uzun süre bekletilmesi nedeniyle, Ahu Tuğba’nın naaşının çelik tabutla Türkiye’ye nakledileceği öğrenildi. Bu süreçte, oyuncunun kızı Anjelik Calvin’in pasaport yenileme işlemleri de tamamlanmayı bekliyor. Tüm işlemlerin sonuçlanmasının ardından Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirilip defnedilecek.

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba, Türk sinema tarihine damga vuran kariyeriyle tanınmıştı. Kızı Anjelik Calvin’in isteği üzerine oyuncunun naaşı, Türkiye’de toprağa verilecek. Sevenleri, Yeşilçam’ın efsane ismi için son görevini yerine getirmek için cenazenin Türkiye’ye getirilmesini bekliyor.