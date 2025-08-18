Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken devlet okullarında “bağış” krizi yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, defalarca “okullarda kayıt parası ya da sınıf-şube seçimi ücreti alınmasının mümkün olmadığını” vurgulasa da sahadaki tablo farklı.

Velilerden “bağış” adı altında kayıt parası

Birçok okulda, velilerin kayıt sırasında “bağış” yapmaya zorlandığı iddia ediliyor. Ücretlerin kimi zaman yüz binlerce lirayı bulması ise veliler arasında tepkiye yol açıyor. “Bağış” adıyla talep edilen bu ödemelerin zorunlu hale getirilmesi, kamuoyunda eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

“Eğitimde adalet yara alıyor”

Veliler, resmî açıklamalarla okul idarelerinin uygulamaları arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, “Eğitimde fırsat eşitliği yara alıyor. Parası olmayan veliler çaresiz bırakılıyor” diyerek duruma tepki gösteriyor.

Okullar gerekçe olarak bütçe açığını gösteriyor

Okul yöneticileri ise temizlik, güvenlik, bakım-onarım gibi giderlerin karşılanabilmesi için ek kaynağa ihtiyaç duyduklarını öne sürüyor. Bu nedenle velilerden “destek” talep edildiği, ancak bunun kayıt şartı haline getirildiği ileri sürülüyor.

Bakan Tekin’in sözleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Öğrencilerin kayıtları adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Velilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Dolayısıyla hiçbir okul müdürünün kayıt ücreti ya da sınıf-şube seçimi için velilerden para istemesi mümkün değildir. Bu tür uygulamalarla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz.”

Gözler bakanlıkta

Yaşanan tablo, Bakan Tekin’in “yasak” uyarılarına rağmen sistemin denetiminde ciddi sorunlar bulunduğunu ortaya koyuyor. Veliler, bakanlığın bu konuda daha sıkı denetim yapmasını ve “bağış” adı altında zorunlu ödemelerin son bulmasını istiyor.