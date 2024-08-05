Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarına yeni bir zam daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, PM sigara grubuna 4-5 TL zam geldi.

Güncel sigara fiyatları

Sosyal medyada paylaşılan yeni fiyat listesine göre, sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL oldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, zam haberini doğrulayarak, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirtti ve "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadelerini kullandı.