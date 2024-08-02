Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta Instagram'a erişimi engelledi. Bu adım, sosyal medya platformu Meta'nın, Hamas Lideri İsmail Haniye ile ilgili paylaşımları engellemesine verilen bir tepki olarak değerlendiriliyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye'nin bu hareketinin, sansüre karşı bir sansür olarak dünya genelinde dikkat çekici bir mesaj verdiğini belirtti.

Sansürle mücadele: Türkiye'nin stratejisi

Prof. Dr. Kırık, Instagram erişim engelinin siyasi bir sansür engellinin sonucu olduğunu ifade etti. Meta'nın Haniye ile ilgili paylaşımları kaldırması üzerine Türkiye'nin karşılık verdiği ortaya çıktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Meta'nın taziye mesajlarına yönelik engelinin siyasi bir algıyı içerdiğini belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra BTK, Instagram'a erişimi engelledi fakat resmi bir gerekçe sunulmadı.

Kırık'tan açıklamalar

Prof. Dr. Kırık, BTK'nın Instagram erişim engelinin, Meta'nın Haniye'ye yönelik sansür uygulamalarına bir tepki olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu durum, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Meta'yı eleştirmesine neden olmuştu. Kırık, Türkiye'nin sosyal medya yasasına dayanarak, ifade özgürlüğünü ve platformun yasal yükümlülüklerini savunma amacı güttüğünü belirtti.

Küresel sansüre tepkisi

Kırık, Türkiye'nin aldığı bu kararın, Instagram'ın Hamas Lideri Haniye'ye yönelik engellerine karşı bir tepki olduğunu ve bu durumun sansür ve içerik kaldırmalarına karşı bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Kırık, "Bu kararın uzun süreceğini düşünmüyorum. Daha ziyade, sosyal medya platformlarının sansür uygulamalarına karşı bir mesaj olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.