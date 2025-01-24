Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın sonrası tartışmalar devam ediyor. CNN TÜRK’e konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, eksikleri bildirmek zorunda olmadığını söylemesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

“Vicdanen bu kadar canı riske atma hakkınız var mı?"

Ersoy, Tanju Özcan’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Bırakalım kanun maddesini, vicdanen ve etik olarak bu kadar canı riske atma hakkınız var mı?” ifadelerini kullandı. Yangın sonrası alınan önlemlerin ve kurumların sorumluluklarının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, yangının nelere yol açabileceğini en iyi şekilde bilen kurumun itfaiye olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, “Kanun kısmını bir kenara bırakıyorum, ama bir yangının nelere sebebiyet vereceğini itfaiyeden daha iyi bilen bir kurum var mı?” diyerek yangın güvenliği konusunda yapılması gerekenlerin altını çizdi. Yangın sonrası güvenlik ve sorumluluklarla ilgili soruların hala gündemde olduğu belirtiliyor.