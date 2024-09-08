Bakan Ersoy “Yılın En Önemli Keşifi Andriake'de”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından Andriake bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda çok özel keşiflere ulaşıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, "Zor ve ince cam işçiliğiyle dikkat çeken millefiori kaplamalar, yılın en önemli arkeolojik bulguları arasında yer alacak kadar değerli" ifadelerini kullandı.

Cam işçiliğinde benzersiz bir keşif

Antalya'nın Demre ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılar, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve ekibi tarafından sürdürülüyor. Kazılarda “Millefiori (Bin Çiçek)” adı verilen teknikle üretilmiş cam kaplamalar bulundu. Ersoy, bu dekorasyon malzemesinin Türkiye'de ilk kez keşfedildiğine vurgu yaptı.

"Yılın bulguları arasında"

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, “Kazılarda ulaştığımız millefiori cam kaplamalar, ülkemiz için yılın en önemli bulgularından biri olarak kabul edilecek düzeyde. Bu özel keşif, Türkiye’nin arkeolojik zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi. Kazılar, Türkiye’nin antik mirasına yeni bir değer kazandırmış durumda.