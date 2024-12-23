Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısını perşembe veya cuma günü yaparak yeni asgari ücreti kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Toplantı takvimi netleşti

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyetle gerçekleştirdiği toplantılarda yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için müzakerelerini sürdürüyor.

Asgari ücretin enflasyon ve ekonomik gelişmelere göre belirleneceği belirtilirken, işçi ve işveren kesimlerinin talepleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise ücretin alım gücünü koruyacak bir seviyede olmasını bekliyor.