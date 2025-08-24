Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düğün, nişan veya asker uğurlama gibi etkinliklerde havaya ateş açmanın cezasının artırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise ekim ayında Meclis’e sunulacak “Trafik Eylem Planı” kapsamında bu tür tehlikeli sürüşler yapanların ehliyetlerini uzun süreli olarak iptal edecek.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün konvoyunda havaya açılan rastgele ateşler nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş, olay kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Bakan Tunç’tan açıklama: Caydırıcı yaptırımlar geliyor

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildiğini belirtti. Düzenlemelerin yeni yasama döneminde 11. Yargı Paketi kapsamında tekrar değerlendirileceğini kaydeden Tunç, şunları söyledi:

Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenecek.

Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Trafikte yol kesmenin yanında başka suçlar işlenirse, her iki suç için ayrı ayrı ceza verilecek.

Ehliyetler de iptal edilecek

İçişleri Bakanlığı, Ekim ayında TBMM’ye sunulacak Trafik Eylem Planı ile bu tür tehlikeli sürüşler yapanların ehliyetlerini uzun süreli şekilde iptal etmeye başlayacak. Plan, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan eylemler konusunda caydırıcı önlemler içerecek.

Yılın ilk aylarında tartışılan 43 maddelik Trafik Eylem Planı, ekim ayında TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek ve uygulanmasıyla birlikte vatandaşların güvenliği artırılacak.