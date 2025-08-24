İzmir’de düzenlenen “Flamingo Yolu” turları, doğaseverlere Gediz Deltası’nın eşsiz manzarasını tekneyle keşfetme imkânı sunuyor. Flamingoların yanı sıra pelikan, karabatak ve birçok farklı türün gözlemlendiği turlara her yıl binlerce kişi katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ tarafından gerçekleştirilen turlar, Gediz Deltası’nın zengin biyoçeşitliliğini yakından görme fırsatı sağlıyor. Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan hareket eden teknelerle yaklaşık 1,5 saat süren yolculuklarda ziyaretçilere dürbün veriliyor ve uzman rehberler eşliğinde kuş gözlemleri yapılıyor.

Dünya flamingo nüfusunun yüzde 10’u Gediz’de

İZDENİZ Turizm Müdürü Göker Yarkın Yaraşlı, Gediz Deltası’nın dünyanın sayılı sulak alanlarından biri olduğunu belirterek, “Burada yaklaşık 303 kuş türü tespit edildi. Dünyadaki flamingo nüfusunun yüzde 10’u, tepeli pelikan nüfusunun ise yüzde 2,5’u bu bölgede yaşıyor. Şehrin gökdelenleri ve otobanları arasında binlerce flamingoyu görmek insanlara doğanın değerini bir kez daha hatırlatıyor” dedi.

Nesli tehlike altındaki canlılarla aynı yaşam alanı

Gediz Deltası sadece kuşlarla değil, aynı zamanda Akdeniz foku ve caretta caretta gibi nesli tehlike altındaki türlerle de dikkat çekiyor. Yaraşlı, deltadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasının İzmir’in hem doğasına hem de turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yılda 7 bin ziyaretçi ağırlıyor

Bugüne kadar 20 binden fazla ziyaretçiyi misafir eden turlara yılda ortalama 7 bin kişi katılıyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 15’ini yabancı turistlerin oluşturduğunu söyleyen Yaraşlı, “Turları haftada üç gün düzenliyoruz. Sonbaharda hem sefer sayılarını hem de günleri artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Unutulmaz bir deneyimdi”

Tura katılan 62 yaşındaki Aynur Karahan ise yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

“Ankara’dan gelen kızım ve torunumla birlikte bu eşsiz yolculuğa katıldık. Farklı kuş türlerini görmek çok keyifliydi. Burası mutlaka korunmalı. Doğayı ve kuşları yakından görmek unutulmaz bir deneyim oldu.”

Gediz Deltası’nda düzenlenen Flamingo Yolu turları, hem doğa tutkunlarına eşsiz bir gözlem imkânı sunuyor hem de İzmir’in ekoturizmine değer katıyor.