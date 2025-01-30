Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN TÜRK’te yaptığı açıklamada 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi için 2025 yılı içinde bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Dünyada bu yaş sınırı 13 ve 16 olarak tartışılıyor. Biz de 16 yaş altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini istemiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, düzenlemenin oyun platformlarını da kapsayacağını belirten Bakan, çocuklar için zararlı içeriklerin engellenmesi gerektiğini, ancak faydalı oyunlara kısıtlama getirmeyeceklerini vurguladı.

Roblox ve Discord açılabilir

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de temsilciliği bulunmayan oyun platformlarıyla yapılan görüşmelere de değinerek, Roblox ve Discord gibi platformların gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde tekrar açılabileceğini söyledi.

Sosyal medya platformlarının Türkiye’deki yasal düzenlemelere uyması gerektiğini belirten Uraloğlu, bu konuda cezai yaptırımların artırılacağını ve platformların sorumluluklarını yerine getirmesi için adımlar atılacağını ifade etti.