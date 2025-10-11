Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ("Don Vito") ile örgütün finans sorumlusu Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı; operasyon Emniyet ve BAE güvenlik birimleri iş birliğiyle gerçekleştirildi ve zanlılar Türkiye'ye iade edildi.

"Don Vito" yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurusuna göre, uluslararası düzeyde aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün (lakabı: "Don Vito") ile örgüt üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde yakalandı. Operasyon, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Açıklamada yer alan suçlamalar şöyle:

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma / Örgüte Üye Olma

Bakan Yerlikaya, aranmakta olan Üstün’ün kırmızı bültenle izlenip BAE’de yakalandığını; örgütün mali ve finansal işlemlerinden sorumlu olduğu belirtilen Hasan Lala’nın da Kırmızı Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arandığını ve yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şahısların bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edildiği duyuruldu. Operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı da lojistik ve operasyonel destek sağladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya açıklamasında şu vurguyu yaptı:

"Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Bu tür yakalamalar; uluslararası istihbarat paylaşımı, kırmızı bültenler ve sahadaki koordineli operasyonun etkili yürütülmesiyle mümkün oluyor. Uzun süreli takip, mali izler ve yabancı güvenlik birimleriyle eş zamanlı harekât, şüphelilerin yakalanmasında belirleyici rol oynadı.