İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, jandarmanın toplum güvenliği ve huzuru açısından vazgeçilmez bir güç olduğunu vurgulayarak, “Jandarma kanun ordusudur, toplumsal huzurun teminatıdır. Jandarma güvenliğin kalesidir; her zaman ve her yerde. İyi günde ve kötü günde, milletimizin birliğini ve refahını sağlayan mihenk taşıdır” dedi. Yerlikaya, yeni akademik yılın hayırlı olması dileğinde bulunarak, 2016 yılında kurulan akademiden bugüne kadar 34 bin 775 öğrencinin mezun olduğunu ve şu anda 7 bin 208 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Öğrencilere hitap

Yeni öğrencilerle yaptığı konuşmada, "Bu akademiye büyük bir milli bilinç ve şuurla geldiniz. Eğitimlerinizi büyük bir başarı ve fedakarlıkla taçlandırarak, milletimizin huzuru için çalışan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na katılacaksınız. Devletimize ve milletimize sadakatten asla ayrılmayacaksınız" dedi.

Yerlikaya, jandarmanın imajının emniyet, asayiş ve disiplin ile özdeşleştiğini belirterek, “185 yıllık çınarımız olan Jandarma Teşkilatımız, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan askeri bir güvenlik gücüydü. Jandarmamız, 27 Temmuz 2016 tarihinde tüm yönleriyle İçişleri Bakanlığı’na bağlandı ve artık genel kolluk gücü haline geldi” ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik vurgusu

Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı öğrencilerine de hitaben, "Sizler en fırtınalı denizlerin yılmayan kahramanlarısınız. Mavi Vatan'ımızın bekçilerisiniz. Deniz hudutlarımızda güvenlik hizmetlerini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımız, devletimizin ve milletimizin deniz hak ve menfaatlerini koruyor. Ege'nin sularında boğulan insanlara can simidi olanda sizlersiniz” dedi.

Güvenlik ve suçla mücadele

Güvenliğin tarih boyunca insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin başında geldiğini vurgulayan Yerlikaya, "Kolluğun öncelikli görevi, suçun işlenmesini önlemektir. Bu noktada, suçu oluşturan bireysel ve sosyal faktörleri dikkatle kontrol ederek suçu önlemede başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı ve huzur

Yerlikaya, Türkiye’nin huzur dolu bir yüzyıla adım atması için kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Jandarmamızın ve sahil güvenliğimizin daha da güçlenmesi adına el birliğiyle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürürken, Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı yapacağız. Bunun için gece gündüz durmayacağız” dedi.

Genel Komutan ve Akademi Başkanı’nın açıklamaları

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin Türkiye'nin güvenliği ve huzurunun sağlanması konusunda büyük bir misyon üstlendiğini belirtti. Akademi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu ise akademinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.