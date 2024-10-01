Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk Hava Yolları (THY) arasındaki ulaşım sponsorluğu anlaşması yenilendi. Bu anlaşma ile birlikte Futbol Milli Takımları, 2024-2025 sezonunda da seyahatlerini Türk Hava Yolları ile yapacak.

Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’nda düzenlenen imza törenine; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, üst düzey yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

"Futbolumuzu adil ve ilkelerimiz doğrultusunda zirveye taşımayı hedefliyoruz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada Türk futbolunun yeniden hak ettiği yere taşınacağını belirterek, “Türk futbolunun marka değeri geçmiş yıllarda maalesef zor bir dönem geçirdi. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk Hava Yolları’nı örnek alarak, futbolumuzu adil ve ilkelerimiz doğrultusunda zirveye taşımayı hedefliyoruz” dedi. Hacıosmanoğlu, THY yönetimine Türk futboluna gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, milli bayrak taşıyıcı olarak Türk sporuna desteklerinin her zaman süreceğini belirterek, “Türkiye Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere toplam 16 spor federasyonumuza destek sağlıyoruz. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu sponsorluğumuzu 2024-2025 sezonunda da devam ettireceğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.