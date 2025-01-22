Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç T.C. vatandaşının akıbetine ilişkin ilgili makamlarla temasların sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" denildi.