Bakanlıktan Sağlık Riski Taşıyan Oda Kokusuna Toplatma Kararı!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden, sağlık riski taşıyan bir ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu. L’actone Melon marka oda kokusunun, kullanıcı sağlığı açısından ciddi riskler içerdiği gerekçesiyle toplatılması kararı alındı. Bakanlık, ürünü kullanan tüketicilere iade çağrısında bulundu.

Sağlık riski taşıyan ürün piyasadan toplatıldı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla, bir ürünün sağlık riski taşıdığına dair açıklamada bulundu. Bakanlık, All One Kozmetik Sanayi tarafından üretilen L’actone Melon marka oda kokusunun piyasadan toplatıldığını açıkladı. Söz konusu ürün, 8681734025792 barkod numaralı partisi için yapılan denetimler sonucunda ciddi sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle toplatıldı.

Ürün eksiklikleri ve riskler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ürünün üzerinde bulunması gereken içerik bilgileri ve güvenlik işaretleri eksik. Ayrıca, ambalajda dokunsal tehlike işareti yer almadığı ve etiketin gerekli içerik bilgilerini barındırmadığı tespit edildi. Bu eksiklikler, kimyasal temas sonucu yaralanmalar ve sağlık riskleri doğurabilecek potansiyellere sahip. Ürünün etiketi ve ambalajında belirtilmeyen önemli bilgiler, kullanıcıyı bilgilendirmeme ve sağlık güvenliğini tehlikeye atma riski taşımaktadır.

Piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı

15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar gereği, L’actone Melon marka oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, bu kararı 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde ve kimyasal güvenlik mevzuatlarına dayanarak almıştır.

Tüketicilere uyarı

Bakanlık, tüketicilere, söz konusu ürünü kullanmamalarını ve satın aldıkları mağazalarla iletişime geçerek iade etmelerini tavsiye etti. İlgili ürünle ilgili yaşanan sağlık sorunlarının önüne geçilmesi adına tüketicilerin bu uyarıya uymaları büyük önem taşıyor.