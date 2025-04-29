Yeni Yargı Paketi ile infaz sistemi esnetiliyor. 5 yıla kadar hapis cezaları dışarıda çekilebilecek. Gündüz serbest, gece cezaevi modeli genişletiliyor.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti grup yönetimi, Ceza İnfaz Yasası'nda köklü değişiklikler içeren yeni bir Yargı Paketi üzerinde çalışıyor. Hazırlanan düzenlemeye göre, 5 yıla kadar olan hapis cezaları konutta, hafta sonu veya gece infazı gibi alternatif yollarla çekilebilecek. Uygulamanın, topluma yeniden kazandırılabilir hükümlüleri hedeflediği belirtiliyor.

Konutta infazın kapsamı genişliyor

Halen yalnızca 3 yıla kadar taksirle işlenen suçlar için geçerli olan konutta infaz uygulaması, yeni düzenlemeyle 5 yıla kadar olan cezaları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu yöntemden faydalanan hükümlüler, cezaevine girmeden cezalarını evlerinde tamamlayabilecek.

Kadın, yaşlı ve hasta hükümlülere öncelik

Yeni model, özellikle hamile kadınlar, çocuklu anneler ve sağlık durumu cezaevinde kalmaya elverişli olmayan yaşlı ve hasta hükümlüler için tasarlandı. Cezasının bitimine 10 yıl kalan ve hayati risk taşıyan mahkûmlar, infazlarını konutlarında geçirebilecek. Bu adım, infazda insan haklarına dayalı yaklaşımın güçlendirilmesi olarak değerlendiriliyor.

Geceleyin infaz: Sosyal hayattan kopmadan ceza

Yeni infaz modeliyle birlikte "geceleyin infaz" uygulaması da genişletiliyor. Bu sistem kapsamında hükümlüler gündüz işlerine devam ederken, akşam saatlerinde açık cezaevine giderek cezalarını çekecek. Böylece ekonomik hayata katkıları kesilmeden topluma kazandırılmaları sağlanacak.

Hafta sonu infaz: Haftada iki gün cezaevi

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yeni sistemle birlikte hafta sonu infazı da mümkün hale gelecek. Hükümlüler hafta içi çalışmaya devam edecek, sadece hafta sonları iki gün boyunca cezaevinde kalacak. Her iki günlük cezaevi süresi, bir haftalık infaz süresi olarak değerlendirilecek.

Ağır suçlar kapsam dışında

Yeni infaz modelleri yalnızca basit suçları kapsayacak. Kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve terör gibi ağır suçlardan hüküm giyen kişiler bu esnek infaz sisteminden yararlanamayacak. Yetkililer, bu düzenlemelerin sadece "topluma yeniden kazandırılabilir" mahkûmlar için geçerli olacağını vurguluyor.