Kaşarlı pide ve tost gibi ürünler artık içinde gerçek kaşar yoksa bu isimle satılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu.

Kaşarlı pide ve tostlarda yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşişle mücadele kapsamında yeni bir düzenleme yaptı. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle, peynirli ürünlerde tüketiciyi yanıltan ifadelerin kullanımı yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, içinde gerçek kaşar peyniri bulunmayan pide, tost ve sandviç gibi ürünlerde "kaşarlı" ifadesi kullanılmayacak. Ürünlerde eritme peyniri kullanılması durumunda ise, etiketlerde "eritme peynirli" ifadesi yer alacak.

Artık "Eritme peynirli pide" satılacak

Geçen yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliğinin ardından yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte, içinde sadece eritme peyniri kullanılan ürünler, tüketiciyi yanıltıcı ifadelerle satılamayacak.

Buna göre, içinde gerçek kaşar bulunmayan ürünler "kaşarlı pide", "kaşarlı tost" gibi isimlerle pazarlanamayacak. Bu ürünler doğru içerikle, örneğin "eritme peynirli pide" veya "eritme peynirli tost" olarak satılacak.

Baklava satışlarında da değişiklik olacak

Düzenleme sadece peynirli ürünlerle sınırlı kalmadı. Baklava üretiminde de benzer bir uygulamaya geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, birçok baklavada fıstık yerine yer fıstığı kullanıldığı tespit edildi.

Yeni kurala göre, yer fıstığı kullanılan baklavalar "fıstıklı" adıyla satılamayacak. Bu ürünler, "yer fıstıklı baklava" etiketiyle tüketiciye sunulacak. Böylece tüketicilerin ürünü doğru bilgilendirme ile satın alması sağlanacak.