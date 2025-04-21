Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. İşte Papa Francis'in hayatı, kariyeri ve ölüm nedeni hakkında merak edilen tüm detaylar.

Papa Francis kimdir?

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olarak 13 Mart 2013'te seçildi. Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, 17 Aralık 1936'da Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. Güney Amerika'dan seçilen ilk papa olması ve Cizvit tarikatına mensup ilk lider olarak tarihe geçti.

Görevi süresince sosyal adalet, göçmen hakları ve çevre sorunlarına verdiği önemle dikkat çekti. Mütevazı yaşam tarzı ve modern yaklaşımlarıyla Katolik Kilisesi'nde değişimin öncüsü oldu.

Papa Francis kaç yaşında öldü?

Papa Francis, 17 Aralık 1936 doğumlu olup 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francis nereli?

Papa Francis, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Ailesi, İtalya'dan Arjantin'e göç eden işçi sınıfı bir aile kökenine sahiptir.

Papa Francis'in kariyeri

Genç yaşta kimya teknisyeni olarak çalışan Bergoglio, 1958 yılında Cizvit tarikatına katıldı. 1969 yılında rahip olarak atandı. 1973'te Arjantin Cizvitlerinin başkanı, 1992'de Buenos Aires Yardımcı Piskoposu, 1998'de ise Başpiskopos oldu. 2001 yılında Kardinal unvanı aldı. 2013'te ise Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri seçildi.

Papa Francis'in özel hayatı

Gençliğinde ciddi bir zatürre geçirerek akciğerinin bir kısmını kaybetti. Gösterişli bir yaşam yerine sade bir hayatı tercih ederek Vatikan Sarayı'nda değil, Santa Marta Misafirhanesi'nde yaşamayı seçti.

Papa Francis evli değildir ve çocuk sahibi olmamıştır. Katolik Kilisesi'nin bekarlık yemini uygulamasına bağlı kalmıştır.

Papa Francis'in aldığı ödüller

Papa Francis, liderliği ve insan haklarına katkıları nedeniyle birçok ödül aldı. 2013 yılında TIME dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildi ve aynı yıl Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Çevre bilinci ve sosyal adalet çalışmaları çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirildi.

Papa Francis neden hayatını kaybetti?

Vatikan tarafından yapılan resmi açıklamada, Papa Francis'in ölüm nedeni uzun süredir devam eden sağlık sorunları olarak belirtildi. 2025 yılının başlarında geçirdiği ciddi zatürre, çift taraflı akciğer enfeksiyonuna dönüştü. Solunum yetmezliği nedeniyle ventilatör desteği aldı. Gençliğinde bir akciğerinin bir kısmının alınmış olması da sağlık durumunu olumsuz etkiledi.