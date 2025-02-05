Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son açıklanan listede, fıstıklı baklavada ay çekirdeği kullanımı ve sucukta tavuk kafası tespit edildi.

Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, çeşitli ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığını belirledi. Özellikle tatlı, şarküteri ve baharat ürünlerinde yapılan analizlerde, tüketicilerin sağlığını riske atan uygulamalar tespit edildi.

Fıstıklı baklavada ay çekirdeği

Geleneksel Türk tatlısı olan fıstıklı baklavanın bazı üreticiler tarafından maliyeti düşürmek amacıyla ay çekirdeği içi ile üretildiği belirlendi. Bu durum hem tüketicinin aldatılması hem de alerjik reaksiyonlara yol açma riski nedeniyle büyük bir sorun teşkil ediyor.

Sucukta tavuk kafası

Et ürünleri denetimlerinde ise sucuklarda tavuk kafası gibi istenmeyen parçaların kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, baharatlarda yasaklı boya maddelerinin kullanımı gibi uygunsuzluklar da raporlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları ve ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte güncel liste: