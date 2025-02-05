Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz kıyıları ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuvvetli kuzeyli rüzgâr ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.

Fırtına, buzlanma ve çığ uyarısı

MGM, Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma olayının görüleceğini, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgâr, buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 3, en düşük -1; İstanbul’da en yüksek 5, en düşük 2; İzmir’de en yüksek 10, en düşük 3 derece olacak.