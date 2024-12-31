Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yeni yıl öncesinde belediye personelinin tüm alacaklarının ödendiğini açıkladı. Göreve geldiği dönemde belediye memurlarının yaklaşık bir yıl birikmiş sosyal tazminatı alacağının aldığını belirten Yiğit, doğru planlamalarla bu borçların tamamının ödendiğini ifade etti. Ayrıca maaş ve ikramiyelerinin de düzenli olarak ödendiğini kaydetti.

Ekonomik zorluklarla mücadele ederek mücadele eden Başkan Yiğit, tasarruf ve doğru planlama ile parlaklıkların değiştirildiğini söyledi. "Çalışma arkadaşlarımızın, emekçilerimizin huzuru için bizim için çok önemlidir. Balçovamız için omuz omuza mücadele veriyoruz. Tasarruf ediyor, çalışma arkadaşlarının ücretlerini zamanında ödemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

Yiğit, Balçova Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınması için temel görünümlerinden biri olduğunu vurguladı. Yeni yılda da aynı hassasiyetle devam etmelerini sürdüreceklerini Yiğit, belediyeye bağlı olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diledi.