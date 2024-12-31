İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 2024 yılına girerken alınan güvenlik tedbirlerine dair açıklama yaptı. Yeni yıl gecesi boyunca, İzmir’deki güvenlik ve asayişin sağlanması için büyük bir personel ve araç gücü sahada olacak. Vali Elban, tedbirlerin hem yerel halkın hem de il dışından gelen turistlerin güvenliğini sağlayacağını vurguladı.

İzmir’de Yılbaşı İçin Yoğun Güvenlik Tedbirleri

Yeni yılın güvenli bir şekilde karşılanabilmesi adına İzmir’de önemli güvenlik önlemleri alındı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yılbaşı gecesi için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden toplam 15 bin 124 personelin görev yapacağını belirtti. Vali Elban, bu önlemin, hem ildeki hem de yeni yılını İzmir’de geçirecek olanların huzurunu sağlamak için alındığını ifade etti.

İzmir’de alınacak güvenlik tedbirlerinin başında, büyük bir personel ve araç gücünün devreye girmesi yer alıyor. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten toplamda 15 bin 124 personel, yılbaşı gecesi boyunca görev alacak. Vali Elban, bu gücün vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca sahada olacağını belirtti.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, güvenlik tedbirlerinin etkinliği için kullanılan araç sayısına da dikkat çekti. Toplamda bin 937 kara aracı, 16 hava aracı ve 22 deniz aracı, yılbaşı gecesi boyunca görev başında olacak. Bu araçlar, güvenlik güçlerinin olaylara daha hızlı müdahale etmelerini ve denetimlerin daha etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak.

Yeni yıl gecesi, kara yolunda gerçekleştirilen güvenlik önlemlerine destek olmak amacıyla hava ve deniz araçları da devreye girecek. 16 hava aracı, karadaki faaliyetlere destek verirken, denizde de 22 deniz aracı görev alacak. Bu tedbirlerin, hem karada hem de denizde güvenliği artırarak olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların güvenliği

Vali Elban, İzmir’in hem yerel halkı hem de dışarıdan gelen turistler için önemli bir yılbaşı destinasyonu olduğunu belirtti. Bu nedenle, yılbaşı gecesi boyunca alınan güvenlik önlemlerinin en yüksek seviyeye çıkarıldığını vurguladı. İzmir Valisi, tüm vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmelerini sağlamak için ekiplerin titizlikle çalışacağını söyledi.