Aydın’ın Köşk ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, sahte zeytinyağı üretimi için kullanılmak üzere hazırlanmış 10 bin boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi. Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Sahte üretim için hazırlanan tenekeler ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen araştırma, sahte zeytinyağı üretiminin önlenmesi amacıyla yapılan bir dizi operasyonu içeriyor. Köşk ilçesinde yapılan baskında, çeşitli marka ve isimlerden oluşan 10 bin adet boş zeytinyağı tenekesi bulundu.

İdari para cezası uygulandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de katıldığı faaliyette, şüpheli şahsa yaklaşık 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Bu operasyon, hem sahte zeytinyağı üretiminin önüne geçilmesi hem de gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım oldu.