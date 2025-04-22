23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Inter-Milan İtalya Kupası yarı final maçı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
Inter-Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)
İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Inter ile Milan, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.
Inter-Milan maçı yayın bilgileri
Inter ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final karşılaşması, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.
Müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 22.00.
Inter-Milan Maçı nerede ve ne zaman oynanacak?
İtalya Kupası yarı finalinde Inter ve Milan, Milan'da yer alan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç, 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.