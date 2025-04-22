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İtalya Kupası yarı finalinde Inter ve Milan, Milan'da yer alan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç, 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Athletic Bilbao - Las Palmas maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Las Palmas maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 22.00.

Inter ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final karşılaşması, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Inter ile Milan, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

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