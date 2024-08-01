İzmir’in Balçova ilçesi, 2024 itibarıyla geniş bir liseler yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Hem devlet hem de özel okullar, öğrencilere farklı akademik ve mesleki eğitim fırsatları sunuyor. Bu yazıda, Balçova’daki liseleri ve taban puanlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.

Balçova’daki devlet liseleri

Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Teleferik, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: Bu okul, mesleki ve teknik eğitim odaklıdır. Genellikle taban puanı diğer genel liselere göre daha düşük olabilir. En güncel taban puan bilgisi için okulun resmi kaynaklarına başvurulmalıdır.

Balçova Anadolu Lisesi Adres: Onur, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: Bu lisede taban puanlar genellikle Anadolu liseleri aralığındadır. Güncel puanlar için okulun resmi kaynaklarından veya Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerinden bilgi alınmalıdır.

Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Üniversitelerde Yapay Zeka Mühendisliği bölümleri çoğalıyor! İşte sıralamalar Adres: Teleferik, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: Anadolu liseleri için geçerli taban puan aralığındadır. Kesin bilgiler okulun güncel verileriyle doğrulanmalıdır.

Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Adres: Çetin Emeç, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: İmam Hatip liseleri için taban puanlar genellikle daha düşük olabilir. En güncel veriler okulun resmi bilgileriyle alınmalıdır.

Salih Dede Anadolu Lisesi Adres: Fevzi Çakmak, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: Anadolu liseleri için tipik bir puan aralığındadır. Güncel taban puan bilgisi için okulun resmi kaynakları kontrol edilmelidir.



Balçova’daki Özel Liseler

Özel Bilgince Temel Lisesi Adres: Teleferik, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: Özel okullar genellikle sınav veya mülakat ile öğrenci kabul eder. Taban puan yerine giriş kriterleri özel değerlendirilmeye tabidir. Güncel bilgiler okulun resmi sitesinden alınabilir.

Özel Ege Sistem Temel Lisesi Adres: Fevzi Çakmak, Balçova, İzmir

Konum linki

Taban Puan: Özel okul olarak, genellikle mülakat ve sınav performansına göre öğrenci kabul eder. Taban puan bilgisi yerine, okulun kabul kriterleri detaylı olarak incelenmelidir.

