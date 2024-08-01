İzmir’in Balçova ilçesi, 2024 itibarıyla geniş bir liseler yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Hem devlet hem de özel okullar, öğrencilere farklı akademik ve mesleki eğitim fırsatları sunuyor. Bu yazıda, Balçova’daki liseleri ve taban puanlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.
Balçova’daki devlet liseleri
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Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Adres: Teleferik, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: Bu okul, mesleki ve teknik eğitim odaklıdır. Genellikle taban puanı diğer genel liselere göre daha düşük olabilir. En güncel taban puan bilgisi için okulun resmi kaynaklarına başvurulmalıdır.
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Balçova Anadolu Lisesi
- Adres: Onur, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: Bu lisede taban puanlar genellikle Anadolu liseleri aralığındadır. Güncel puanlar için okulun resmi kaynaklarından veya Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerinden bilgi alınmalıdır.
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Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
- Adres: Teleferik, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: Anadolu liseleri için geçerli taban puan aralığındadır. Kesin bilgiler okulun güncel verileriyle doğrulanmalıdır.
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Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Adres: Çetin Emeç, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: İmam Hatip liseleri için taban puanlar genellikle daha düşük olabilir. En güncel veriler okulun resmi bilgileriyle alınmalıdır.
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Salih Dede Anadolu Lisesi
- Adres: Fevzi Çakmak, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: Anadolu liseleri için tipik bir puan aralığındadır. Güncel taban puan bilgisi için okulun resmi kaynakları kontrol edilmelidir.
Balçova’daki Özel Liseler
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Özel Bilgince Temel Lisesi
- Adres: Teleferik, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: Özel okullar genellikle sınav veya mülakat ile öğrenci kabul eder. Taban puan yerine giriş kriterleri özel değerlendirilmeye tabidir. Güncel bilgiler okulun resmi sitesinden alınabilir.
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Özel Ege Sistem Temel Lisesi
- Adres: Fevzi Çakmak, Balçova, İzmir
- Konum linki
- Taban Puan: Özel okul olarak, genellikle mülakat ve sınav performansına göre öğrenci kabul eder. Taban puan bilgisi yerine, okulun kabul kriterleri detaylı olarak incelenmelidir.
Editör: Sühedan Ceren Kıral