İzmir’de bir sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu’nun cezası belli oldu. Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yürütülen soruşturma sonucunda 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

CHP lideri Özgür Özel’in tepkileri ve Erdoğan’ın açıklamaları

Kayserilioğlu’nun serbest bırakılmasının ardından CHP lideri Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanması, hükümet kanadından tepki topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu sosyal medya hesabından eleştirerek, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez" ifadelerini kullandı.

Soruşturmada son durum

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, Kayserilioğlu’nu 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, bu sürecin son bulduğunu duyurdu.