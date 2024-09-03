Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balya, Erdek, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesinti, saat 14:00'te başlayacak ve 18:00'da sona erecek.

Kesinti sırasında alınması gereken önlemler

Su kesintisi sırasında günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almanız önemlidir. İşte su kesintisi boyunca dikkat etmeniz gerekenler:

Önceden Su Depolayın: Kesinti başlamadan önce yeterli miktarda su depolayın. Temizlik, yemek ve diğer ihtiyaçlar için su bulundurmanız yararlı olacaktır. Su Kullanımını Azaltın: Kesinti sırasında su tüketimini minimumda tutmaya çalışın. Örneğin, çamaşır ve bulaşık makinesini çalıştırmamaya özen gösterin. Muslukları Kapalı Tutun: Su tekrar verildiğinde, basınç dengesizlikleri nedeniyle musluklardan su fışkırabilir. Bu nedenle tüm muslukları kapalı tutmak faydalı olacaktır. Su Isıtıcılarını ve Filtreleri Kapatın: Su kesintisi sırasında su ısıtıcıları ve filtreleri kapalı tutarak cihazlarınızın zarar görmesini önleyebilirsiniz. Temizlik İhtiyaçları: Su kesintisi sırasında tuvaletlerinizi daha az kullanmaya ve suyu tasarruflu harcamaya dikkat edin. Gerekirse, temizlik için depoladığınız suyu kullanın. Denizli Bozdağ’da susuzluk krizi | Kaynak suları akmıyor

Kesinti sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Su kesintisi sona erdikten sonra suyun tekrar kullanıma açılması sırasında suyun bir süre bulanık akabileceğini unutmayın. Bu durumda, suyu bir süre akıtarak temiz ve berrak hale gelmesini sağlayın. Ayrıca, su tekrar verildiğinde, su tesisatlarınızda bir sorun olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir.

Bu tür kesintiler, su altyapısının sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. BASKİ, kesinti süresini minimumda tutmak için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Mahalle sakinlerinin sabrı ve anlayışı için teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi almak ve gelecek kesintiler hakkında önlem almak için BASKİ'nin resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.